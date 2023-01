Live Score Indonesia Masters 2023: Jojo vs Chico All Indonesian Final, Leo/Daniel Lawan Wakil China

TRIBUNNEWS.COM - Hasil final Indonesia Masters 2023 dapat disaksikan melalui live score.

Final Indonesia Masters 2023 akan digelar di Istora Senayan hari ini, Minggu (29/1/2023).

Hasil Indonesia Masters dapat disaksikan melalui live streaming dan live score hasil.

Berikut link live streaming dan live score final Indonesia Masters 2023 hari ini.

All Indonesian Final Jojo vs Chico, Leo/Daniel Hadapi Wakil China

All Indonesian Final akan tersaji hari ini untuk merebutkan gelar juara di Istora Senayan.

Pada sektor tunggal putra Indonesia Masters 2023, akan mempertemukan Jonatan Christie vs Chico Aura Dwi Wardoyo.

Coach Irwansyah akan menyaksikan dua anak asuhnya bertanding di luar lapangan.

Siapapun pemenangnya, Indonesia jelas akan menyegel satu gelar juara di ajang Indonesia Masters 2023.

Kolase Chico A Dwi vs Jonatan Christie di all Indonesian Final Indonesia Masters 2023 (Tribunnews - Herudin/ PBSI)

Wakil tuan rumah lain yang juga memperjuangkan gelar juara ada dari sektor ganda putra.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan menghadapi wakil China, He Ji Ting/Zhou Hao Dong di partai terakhir.

Pertandingan Indonesia Masters 2023 akan ditayangkan di MNC TV dan iNews TV mulai jam 13.00 WIB.

Jadwal Lengkap Final Indonesia Masters 2023:

Mulai pukul 12.00 WIB.

[Match 1] - WD - Liu Sheng Shu/Zhang Shu Xian dari (China) vs Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang)

[Match 2] - WS - An Se Young (Korea) vs Carolina Marin (Spanyol)

[Match 3] - XD - Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (China) vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China)

[Match 4] - MS - Jonatan Christie (Indonesia) vs Chico Aura Dwi Wardoyo (Indonesia)

[Match 5] - MD - He Ji Ting/Zhou Hao Dong (China) vs Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (Indonesia). (*)

