Hanya Marc Marquez yang Bisa Hancurkan Lahirnya Era Fantastic Twelve di MotoGP 2023

TRIBUNNEWS.COM - Mantan manajer Suzuki, Livio Suppo, menyebut MotoGP 2023 tak akan memunculkan "the new era Fantastic Four".

Namun Livio Suppo berpandangan MotoGP 2023 menghasilan era baru yang dia labeli sebagai "Fantastic Twelve".

Hanya saja, pria yang pernah menjadi petinggi tim Repsol Honda tersebut menyebut kehadiran Marc Marquez bisa merontokkan era Fantastic Twelve yang lagi mulai terbangun.

Sebagaimana yang diketahui, Era Fantastic Four menghiasi perjalanan MotoGP dalam satu dekade terakhir.

Fantastic Four mengalami perubahan 'personel', mulai dari Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo dan Casey Stoner.

Berubah menjadi Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, dan Marc Marquez.

Namun dalam dua musim terakhir, ajang balap MotoGP sulit untuk menemukan pembalap yang mampu tampil dominan.

Bahkan sulit mengkomparasikan nama pembalap hebat seperti Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo dan Joan Mir jika diadu konsistensinya saat Marc Marquez masih berada di era kejayaannya.

Livio Suppo menyebut ada 12 pembalap yang bisa mengisi era Fantastic Twelve nanti.

Pembalap Spanyol Repsol Honda, Marc Marquez melaju melewati tikungan saat latihan bebas pertama MotoGP di Sirkuit Internasional Sepang pada 21 Oktober 2022. (MOHD RASFAN / AFP)

"Kami telah beralih dari ' Fantastic Four ' dengan Valentino (Rossi), Casey (Stoner), Jorge (Lorenzo) dan Dani (Pedrosa) mungkin menjadi Fantastic Twelve hari ini," buka Livio Suppo, dikutip dari laman Motosan.

Peta persaingan gelar juara dunia, khususnya MotoGP 2023 dinilai merata.

Tidak ada rider yang benar-benar menjadi unggulan mutlak.

Sebagai kasus nyata terjadi di MotoGP 2023 saat Joan Mir menyabet titel juara dunia. Rider yang saat itu membela Suzuki Ecstar mampu keluar menjadi kampiun setelah meraih 'hanya' satu kemenangan.

Dia bahkan kalah dalam jumlah kemenangan dari Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) yang mengantongi tiga kali podium utama. Franky (Morbidelli) mengakhiri musim sebagai runner-up klasemen.