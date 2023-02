Live Skor Hasil Proliga 2023 Hari Ini - Seri Malang Bisa Jadi Penentu Kelolosan ke Final Four

TRIBUNNEWS.COM - Link live skor hasil pertandingan Proliga 2023 hari ini, Kamis (9/2/2023) di mana seri Malang bisa menjadi penentu tim lolos babak final four.

Kompetisi bola voli profesional di Indonesia, Proliga 2023 singgah di Malang, tepatnya GOR Ken Arok hingga Minggu (12/2/2023).

Sejumlah tim berpeluang lolos ke babak final four Proliga 2023 dengan syarat meraih poin penuh dari seri Malang ini.

Siaran langsung Proliga 2023 tayang Moji TV maupun bisa disaksikan via live streaming Vidio.com

Live Skor Pantau Hasil Proliga 2023

Link>>>

Link>>>

Link>>>

Jadwal Proliga 2023 Hari Ini

Kamis, 9 Februari 2023

12.00 WIB: Jakarta BIN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (putri)

14.00 WIB: Jakarta Lavani Allo Bank vs Surabaya BIN Samator (putra)

16.00 WIB: Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Popsivo Polwan (putri)

18.30 WIB: Jakarta STIN BIN vs Jakarta BNI 46 (putra)

Live Streaming Proliga 2023

Akses di Sini>>>

Akses di Sini>>>