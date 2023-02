Jadwal UFC 284: Islam Makhachev vs Alexander Volkanovski, Adu Gengsi Para Petarung Terbaik

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal UFC 284 yang mempertemukan Islam Makhachev vs Alexander Volkanovski semakin dekat untuk digelar.

Tepatnya, duel Islam Makhachev vs Alexander Volkanovski di UFC 284 akan dipentaskan pada Minggu (12/2/2023) sekira pukul 12.00 WIB.

Islam Makhachev dan Alexander Volkanovski sejatinya datang dari kelas bertarung yang berbeda.

Makhachev merupakan seorang petarung MMA yang terbiasa bertarung di kelas ringan.

Sedangkan Alexander Volkanovski merupakan petarung andal yang merajai kelas bulu UFC.

Jadwal UFC 284

Minggu, 12 Februari 2023

Main Card (Partai Utama)

- Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski (Perebutan Gelar di Kelas Ringan)

- Yair Rodriguez vs. Josh Emmett (Perebutan Gelar Interim di Kelas Bulu)

- Jack Della Maddalena vs. Randy Brown

- Justin Tafa vs. Parker Porter

- Jimmy Crute vs. Alonzo Menifield

Undercard (Partai Tambahan)

-Zubaira Tukhugov vs. Elves Brenner

-Joshua Culibao vs. Melsik Baghdasaryan

-Shannon Ross vs. Kleydson Rodrigues

- Jamie Mullarkey vs. Francisco Prado

- Jack Jenkins vs. Don Shainis

- Loma Lookboonmee vs. Elise Reed

- Shane Young vs. Blake Bilder- Tyson Pedro vs. Modestas Bukauskas

UFC akhirnya mewujudkan pertemuan kedua atlet ini setelah Islam Makhachev menantang Alexander Volkanovski.

Pada akhirnya, Volkanovski yang akan naik ke kelas ringan yang notabene lebih berat dalam hal bobot tubuh.

Meski demikian, The Great (julukan Volkanovski) bukan dalam posisi untuk diremehkan.