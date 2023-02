Jadwal dan Live Streaming UFC 284, Islam Makhachev vs Alexander Volkanovski, Akses di Sini

TRIBUNNEWS.COM - UFC 284 yang banyak dinantikan para pecinta MMA di seluruh penjuru dunia tak lama lagi akan dilangsungkan.

Jadwal UFC 284 akan berlangsung pada Minggu (12/2/2023) dengan partai utama Islam Makhachev vs Alexander Volkanovski yang akan digelar sekira pukul 12.00 WIB.

Link live streaming UFC 284 untuk menyaksikan duel Islam Makhachev vs Alexander Volkanovski bisa diakses dalam artikel ini.

Para penggemar bisa menyaksikan pertarungan seru di UFC 284 ini melalui live streaming Mola TV.

Baca juga: Momen UFC 284 Islam Makhachev vs Alexander Volkanovski: Sambo dan Muhammad Ali Jadi Bahan Omongan

Link Live Streaming

Link Nonton UFC 284

Jadwal UFC 284

Minggu, 12 Februari 2023

Main Card (Partai Utama)

- Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski (Perebutan Gelar di Kelas Ringan)

- Yair Rodriguez vs. Josh Emmett (Perebutan Gelar Interim di Kelas Bulu)

- Jack Della Maddalena vs. Randy Brown

- Justin Tafa vs. Parker Porter

- Jimmy Crute vs. Alonzo Menifield

Undercard (Partai Tambahan)

-Zubaira Tukhugov vs. Elves Brenner

-Joshua Culibao vs. Melsik Baghdasaryan

-Shannon Ross vs. Kleydson Rodrigues

- Jamie Mullarkey vs. Francisco Prado

- Jack Jenkins vs. Don Shainis

- Loma Lookboonmee vs. Elise Reed

- Shane Young vs. Blake Bilder- Tyson Pedro vs. Modestas Bukauskas

Untuk mewujudkan pertarungan ini, Volkanovski rela meninggalkan zona nyamannya.

Ia naik ke kelas ringan demi meladeni tantangan Islam Makhachev.