Jadwal Badminton BAMTC 2023 Hari Ini: Indonesia Lakoni 2 Laga, Mulai Jam 12.00 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal badminton hari ini Selasa (14/2/2023) di mana ajang Badminton Asia Team Championship (BAMTC) 2023 dimulai.

Gelaran bertajuk kejuaraan asia beregu campuran itu, tim Indonesia bakal melakoni dua laga sekaligus di hari pertama ini.

Indonesia dijadwalkan bakal berhadapan dengan Lebanon pukul 12.00 WIB, kemudian dilanjut melawan Syria pada pukul 20.00 WIB.

Perjuangan tim Indonesia di BAMTC 2023 dapat dipantau melalui live score dan siaran langsugn di TVRI yang dimulai babak perempat final hari Jumat (17/2/2023) mendatang.

Jadwal Kejuaraan Asia Beregu Campuran 2023:

Selasa, 14 Februari 2023

Court 1

Pukul 12.00 WIB: Korea vs Singapura

Pukul 16.00 WIB: Malaysia vs UAE

Pukul 20.00 WIB: Taiwan vs Hongkong

Court 2

Pukul 12.00 WIB: Indonesia vs Lebanon

Pukul 16.00 WIB: India vs Kazakhstan

Pukul 20.00 WIB: Jepang vs Pakistan

Court 3

Pukul 12.00 WIB: China vs Uzbekistan

Pukul 20.00 WIB: Bahrain vs Lebanon

Court 4