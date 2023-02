Link Live Streaming Badminton BAMTC 2023, Nonton Gratis di YouTube Badminton Asia Jam 12.00 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Simak berikut ini link live streaming badminton dalam ajang Badminton Asia Mixed Team Championship (BAMTC) 2023 hari ini Selasa (14/2/2023).

Kontingen Indonesia dijadwalkan bakal berlaga sebanyak dua kali dengan melawan Lebanon dan Syria.

Ini akan menjadi partai pertama bagi tim Indonesia di BAMTC 2023 dan pertandingan bakal dimulai pukul 12.00 WIB.

Pantau keseruan perjuangan dari Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan kolega di BAMTC 2023 lewat YouTube Badminton Asia untuk court 1.

Sedangkan untuk court 2, Badminton Lovers dapat menyaksikan melalui live Instagram @Badmintonasia.official.

Link Live Streaming

Link Youtube Badminton Asia<<<

Instagram @Badmintonasia.official

Link Live Score

Klik di sini (BWF)<<<

Klik di sini (Flashscore)<<<

Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto saat melawan pebulu tangkis ganda putra Taiwan Chang Ko-Chi/Po Li-Wei pada babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2023 di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (26/1/2023). Fajar/Alfian berhasil lolos ke babak perempat final usai bermain tiga set dengan skor 13-21, 21-9, dan 21-14. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Jadwal Kejuaraan Asia Beregu Campuran 2023:

Selasa, 14 Februari 2023

Court 1

Pukul 12.00 WIB: Korea vs Singapura

Pukul 16.00 WIB: Malaysia vs UAE

Pukul 20.00 WIB: Taiwan vs Hongkong

Court 2

Pukul 12.00 WIB: Indonesia vs Lebanon

Pukul 16.00 WIB: India vs Kazakhstan

Pukul 20.00 WIB: Jepang vs Pakistan

Court 3

Pukul 12.00 WIB: China vs Uzbekistan

Pukul 20.00 WIB: Bahrain vs Lebanon

Court 4

Pukul 12.00 WIB: Thailand vs Syria

Pukul 20.00 WIB: Indonesia vs Syria

Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto saat melawan rekan senegara, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan pada penyisihan Daihatsu Indonesia Masters di Istora Senayan Jakarta, Selasa (24/1/2023). Pada pertandingan itu Fajar/Rian menang tiga set 18-21,21-14, dan 21-10 sehingga melaju ke babak selanjutnya. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Daftar Skuad Indonesia di Kejuaraan Asia Beregu Campuran 2023

Tunggal Putra:

Anthony Sinisuka Ginting

Chico Aura Dwi Wardoyo

Ganda Putra:

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Yacob Rambitan

Tunggal Putri:

Gregoria Mariska Tunjung

Putri Kusuma Wardani

Ganda Putri:

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Ribka Sugiarto/Lanny Tria Mayasari

Ganda Campuran:

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

