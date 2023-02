Susunan Pemain Indonesia vs Suriah di BAMTC 2023, Full Rotasi Semua Sektor

Inilah susunan pemain skuad Indonesia saat melawan Suriah di laga kedua Grup C Badminton Asia Mixed Team Championships (BAMTC), Selasa (14/2/2023).

TRIBUNNEWS.COM - Inilah daftar susunan pemain skuad Indonesia saat melawan Suriah di laga kedua Grup C Badminton Asia Mixed Team Championships (BAMTC), Selasa (14/2/2023).

Seperti yang diketahui, laga Indonesia vs Suriah bakal tersaji pada pukul 20.00 WIB.

Melalui akun Instagram @badminton.ina, skuad Indonesia full melakukan rotasi pemain di laga melawan Suriah nanti.

Tentu, rotasi ini menjadi kesempatan bagi pemain Indonesia yang belum tampil di laga sebelumnya.

Dimana sebelumnya Indonesia berhasil melibas Lebanon dengan skor akhir 5-0.

"Rotasi!

Indonesia merotasi pemain di semua sektor untuk hadapi Suriah malam ini.

Mulai pukul 17.00 waktu setempat atau pukul 20.00 WIB.

Semangat!," tulis @badminton.ina.

Susunan Pemain Indonesia vs Suriah di BAMTC 2023

Ganda Campuran: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Amjad Al Fassih/Sanaa Mahmoud

Tunggal putri: Gregoria Mariska Tunjung vs Ranim Alhasbani

Tunggal putra: Chico Aura Dwi Wardoyo vs Aljallad Ahmad

Ganda putri: Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Ranim Alhasbani/Sanaa Mahmoud

Ganda putra: Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Aljallad Ahmad/Amjad Alfassih

Link Live Streaming

Link Youtube Badminton Asia<<<

Instagram @Badmintonasia.official

Jadwal Kejuaraan Asia Beregu Campuran 2023

Selasa, 14 Februari 2023

Court 1

Pukul 12.00 WIB: Korea vs Singapura

Pukul 16.00 WIB: Malaysia vs UAE

Pukul 20.00 WIB: Taiwan vs Hongkong

Court 2

Pukul 12.00 WIB: Indonesia vs Lebanon

Pukul 16.00 WIB: India vs Kazakhstan

Pukul 20.00 WIB: Jepang vs Pakistan

Court 3

Pukul 12.00 WIB: China vs Uzbekistan

Pukul 20.00 WIB: Bahrain vs Lebanon

Court 4

Pukul 12.00 WIB: Thailand vs Syria

Pukul 20.00 WIB: Indonesia vs Syria

