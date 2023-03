Jadwal Proliga 2023 Hari Ini, Kamis 2 Maret: Duel Tim Penuh Luka Bhayangkara Presisi vs BIN Samator

Tedi Oka Syahputra (Middle Blocker) pemain Surabaya BIN Samator ketika melakukan smash saat berhadapan dengan Jakarta Pertamina Pertamax saat berlaga di Proliga 2023 seri Yogyakarta, Sabtu (18/2/2023) - Duel Bhayangkara Presisi vs BIN Samator warnai jadwal final four Proliga 2023 hari ini.

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal final four Proliga 2023 yang akan berlangsung di Semarang menggelar dua pertandingan hari ini, Kamis (2/3/2023).

Dua laga final four Proliga 2023 Semarang tersaji di GOR Jatidiri, meliputi Jakarta Bhayangkara Presisi vs Surabaya BIN Samator dan Jakarta BIN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.

Siaran langsung pertandingan Proliga 2023 tayang di Moji TV dan platform live streaming Vidio.com mulai pukul 16.00 WIB.

Sorotan tertuju kepada duel Jakarta Bhayangkara Presisi vs Surabaya BIN Samator, di mana kedua tim ini belum meraih kemenangan di babak final four edisi Gresik.

Jadwal Final Four Proliga 2023 Semarang

Kamis, 2 Maret

16.00 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Surabaya BIN Samator

18.30 WIB: Putri - Jakarta BIN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

Link Pantau Hasil Proliga 2023

Preview Bhayangkara Presisi vs BIN Samator

Dua tim favorit juara, Jakarta Bhayangkara Presisi dan Surabaya BIN Samator belum menorehkan kemenangan di final four Proliga 2023 Gresik.