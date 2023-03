Hasil Perempat Final All England 2023: 3 Wakil Indonesia di Semifinal, Rehan/Lisa Jumpa Zheng/Huang

TRIBUNNEWS.COM - Hasil lengkap babak perempat final All England 2023 rampung menggelar pertandingan, Sabtu (18/3/2023) dini hari WIB, Indonesia tempatkan 3 wakil di semifinal.

Indonesia masih menyisakan 3 wakil pada babak empat besar All England 2023, termasuk Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati yang akan menantang wakil China, Zhang Si Wei/Huang Ya Qiong.

Ketiga wakil Indonesia yang masih berpeluang menjuarai turnamen badminton super 1000 ini meliputi Rehan/Lisa, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, dan Fajar Alfian/Rian Ardianto.

Baca juga: Hasil All England 2023 - Ginting Gagal ke Semifinal, Antonsen Berpeluang Jumpa Penakluk Axelsen

Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati saat perempatfinal French Open 2022 menghadapi wakil tuan rumah, Thom Gicquel/Delphine Delrue Jumat (28/10/2022) (Dok. PBSI)

Sedangkan wakil Merah-Putih yang harus angkat koper dari All England 2023 babak 8 besar meliputi Apriyani Rahayu/Siti Fadia, Leo Rolly/Daniel Marthin, Gregoria Mariska Tunjung, Anthony Sinisuka Ginting dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri .

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti takluk dari ganda Korea, Baek Ha Na/Lee So Hee dengan 11-21, 21-14 dan 14-21.

Sementara ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin takluk dari juara India Open 2023, Liang Wei Keng/Wang Chang dengan skor 21-13, 19-21 dan 18-21.

Pun dengan Gregoria Mariska Tunjung yang harus mengakui keunggulan wakil China, Chen Yu Fei dengan kedudukan 24-22, 23-21.

Sedangkan Ginting yang dijagokan lolos ke semifinal, justru terkapar di tangan Anders Antonsen lewat skor 3-1 (14-21, 21-9, 17-21).

Asa Indonesia untuk meraih gelar juara All England 2023 datang dari nomor ganda putra, di mana Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Fajar Alfian/Rian Ardianto berpeluang bertemu dan menciptakan all final Indonesia di All England 2023.

Keduanya diketahui berhasil melaju ke semifinal dan berada di pool yang berbeda. Syarat untuk keduanya bisa menembus laga final ialah meraih kemenangan atas lawan-lawannya.

Sedangkan dari nomor ganda campuran, sulit rasanya untuk Rehan/Lisa membendung dominasi Zhang Si Wei/Huang Ya Qiong.

Sebagi catatan saja, dari dua pertemuan, Zhang Si Wei/Huang Ya Qiong selalu berhasil mengalahkan Rehan/Lisa.

Pertemuan terakhir tersaji di babak 16 besar India Open, di mana Rehan/Lisa takluk dengan skor 2-0 (21-16, 21-9).

Wakil Indonesia di Semifinal