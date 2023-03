Jadwal Final All England 2023 Hari Ini: All Indonesia Final Ganda Putra, Ahsan/Hendra vs Fajar/Rian

Dua penggawa ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Mihammad Rian Ardianto dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawa setelah bertarung di laga perdana pada ajang Kejuaraan Dunia BWF 2022, Rabu (24/8/2022). Partai final ganda putra All England 2023 akan mempertemukan pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Fajar Alfian/Rian Ardianto.

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal final All England 2023 digelar hari ini, Minggu (19/3/2023) langsung dari Utilita Arena Birmingham, Inggris.

Indonesia dipastikan meraih juara dari sektor ganda putra karena bakl terjadi all Indonesian final pada laga pamungkas hari ini.

Partai final ganda putra All England 2023 mempertemukan pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Fajar Alfian/Rian Ardianto.

Laga final akan dimulai pukul 17.00 WIB, dan untuk laga ganda putra All Indonesian Final dimainkan pada urutan ke empat, estimasi bermain pukul 19.30 WIB.

Baca juga: Hasil All England 2023: Fajar/Rian Tantang Ahsan/Hendra di Final, Indonesia Segel Satu Gelar Juara

Ganda Putra Back to Back All Indonesia Final

Untuk diketahui, di laga semifinal kedua pasangan Indonesia ini mengalahkan wakil dari China. Fajar/Rian menyingkirkan He Ji Ting/Zhou Hao Dong lewat kedudukan 2-0 (21-19, 21-17).

Sedangkan Ahsan/Hendra lebih dulu memastikan tempat di laga final setelah mengalahkan Liang Wei Keng/Wang Chang 3-1 (21-15, 19-21, 29-27).

Adanya all Indonesian final di laga puncak All England 2023 sektor ganda putra ini menjadikan Indonesia meraih gelar back to back juara dari sektor tersebut.

Edisi sebelumnya, juara ganda putra dalam kompetisi badminton tertua di dunia itu diraih oleh pasangan Bagas Maulana dan Shohibul Fikri.

Saat itu, Bagas/Maulana juga menghadapi seniornya yakni Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di laga final.

Kini, pasangan Ahsan/Hendra yang dijuluki The Daddies ini kembali masuk final dan menghadapi lawan Fajar/Rian yang kini menempati ranking 1 dunia.

Tak hanya itu, ganda putra juga melanjutkan tradisi adanya satu gelar yang dibawa pulang Indonesia di ajang Super 1000 ini.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto seusai partai final Malaysia Masters 2022, Minggu (10/7/2022). (Website pbsi.id)

Baca juga: Dramatis Lolos ke Final All England 2023, Ahsan/Hendra Benahi Fokus demi Raih Gelar Juara

Jadwal Final All England 2023

Minggu (19/3/2023), Mulai Pukul 17.00 WIB

Kim So Yeong/Kong Hee Yong [Kor] vs Baek Ha Na/Lee So Hee [Kor] (Ganda Putri) Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong [Chn] vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung [Kor] (Ganda Campuran) Chen Yu Fei [Chn] vs An Se Young [Kor] (Tunggal Putri) Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto [Ina] vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan [Ina] (Ganda Putra) Li Shi Feng [Chn] vs Shi Yu Qi [Chn] (Tunggal Putra)

(Tribunnews.com/Tio)