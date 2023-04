Nyali-nya Terus Gedein Pasti Bisa! Begini Kata Greysia Polii untuk Gregoria Mariska Juara di Spanyol

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alfarizy AF

TRIBUNNEWS.COM- Gregoria Mariska Tunjung mendapatkan banyak ucapan selamat setelah menjuarai Spain Master 2023.

Salah satunya ucapan selamat dari Greysia Polii yang turut merasa bangga dengan pencapaian Gregoria Mariska Tunjung.

Bahkan Greysia Polii telah melihat permainan Gregoria Mariska Tunjung meningkat pesat dari tahun lalu, sehingga dia menuliskan pesan melalui Instagram itu saat pertandingan berlangsung. Belum jelas siapa yang akan menang atau kalah.

"Proud of how gregoriamrska becoming nowadays, she keeps growing to be a better version since last year until today (Bangga dengan gregoriamrska yang sekarang, dia terus berkembang menjadi versi yang lebih baik dari tahun lalu hingga hari ini, Red)," tulis Greysia Polii memuji kemajuan Gregoria Mariska Tunjung.

"Whether today's win or lost in Spain Open's final, remember that it is part of your process (Entah hari ini menang atau kalah di final Spain Open, ingatlah bahwa itu adalah bagian dari prosesmu, Red)."

"Ingat Selalu Nyali-nya terus gedein pasti bisa!," tutup Greysia Polii.

Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil menjadi kampiun Spain Masters 2023.

Gregoria berhasil mengalahkan unggulan nomor 2 asal India, Pusarla V. Shindu, lewat straight game, 21-8 dan 21-8, Minggu (2/4/2023).

Titel juara ini menjadi torehan juara Gregoria setelah puasa gelar sejak 2018 lalu terakhir kali merengkuh gelar.

Titel terakhir yang berhasil didapat oleh Gregoria adalah saat memenangkan laga final Finnish Open 2018 (International Challenge).

"Rasanya senang sekali bisa berdiri di podium tertinggi. Ini penantian panjang setelah terakhir di tahun 2018 (Finnish IC). Butuh waktu lama sekali untuk kembali ke sini jadi saya benar-benar bersyukur," ungkap Gregoria.

Gregoria pun tak menyangka jika berhasil mengalahkan Sindhu dengan skor yang tergolong telak dan dalam waktu yang cukup singkat.

"Sindhu baru kembali dari cedera dan kita semua tahu tadi belum menjadi penampilan terbaiknya. Tadi, saya hanya coba mengeluarkan permainan saya. Tidak menyangka laganya seperti itu," ungkap Gregoria, usai menjalankan duel selama 29 menit kontra Sindhu.

Pebulutangkis berusia 23 tahun itu pun membersembahkan gelar juara BWF Super 300 itu kepada semua pihak yang telah mendukungnya selama ini.