SEA Games 2023

Jadwal Voli Putri SEA Games 2023 - Timnas Indonesia Paceklik Emas 4 Dekade, Final Cuma Batas Minimal

Jadwal bola voli putri SEA Games 2023 live MNCTV, Timnas Indonesia yang diperkuat Wilda Nurfadhilah diharapkan akhiri paceklik emas 4 dekade.

Penulis: Drajat Sugiri
Editor: Dwi Setiawan
zoom-inlihat foto Jadwal Voli Putri SEA Games 2023 - Timnas Indonesia Paceklik Emas 4 Dekade, Final Cuma Batas Minimal
Instagram @ibnuriza Verified
Skuad timnas voli putri Indonesia untuk SEA Games 2023. 

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal voli putri SEA Games 2023 akan menggelar pertandingan  di Morodok Techno Elephant Hall, Phnom Penh, Kamboja pada 9-14 Mei 2023.

Timnas bola voli putri Indonesia yang tergabung di Grup A, bakal menghadapi Myanmar, Thailand, dan Malaysia pada 9-11 Mei 2023.

Rangkaian pertandingan Timnas voli putri Indonesia di SEA Games 2023 dijadwalkan tayang live MNCTV dan RCTI+.

Wilda Nurfadhilah Sugandi dan kawan-kawan diharapkan bisa melampaui tergat yang diberikan oleh PBVSI untuk menembus laga final pada SEA Games 2023.

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Jadwal Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2023

Selasa, 9 Mei 2023

Pukul 14.30 WIB - Indonesia vs Myanmar

Rabu, 10 Mei 2023

Pukul 14.30 WIB - Indonesia vs Thailand

Kamis, 11 Mei 2023

Pukul 12.00 WIB - Indonesia vs Malaysia

Venue: Morodok Techo Elephant Hall, Phnom Penh, Kamboja

Live TV: MNCTV, RCTI+

Jadwal lengkap Timnas voli putri Indonesia pada fase grup SEA Games 2023 Kamboja. Timnas voli putri Indonesia berada di Grup A bersama Myanmar, Malaysia dan Thailand.
Jadwal lengkap Timnas voli putri Indonesia pada fase grup SEA Games 2023 Kamboja. Timnas voli putri Indonesia berada di Grup A bersama Myanmar, Malaysia dan Thailand. (Instagram @volinewsid)

Paceklik Medali Emas 4 Dekade

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Sumber: TribunSolo.com
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Jadwal Voli SEA Games
Voli Putri SEA Games 2023
Timnas Indonesia
Srikandi Voli Indonesia
SEA Games 2023
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