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Jadwal Voli Putri SEA Games 2023 - Timnas Indonesia Paceklik Emas 4 Dekade, Final Cuma Batas Minimal
Jadwal bola voli putri SEA Games 2023 live MNCTV, Timnas Indonesia yang diperkuat Wilda Nurfadhilah diharapkan akhiri paceklik emas 4 dekade.
Penulis:
Drajat Sugiri
Editor:
Dwi Setiawan
TRIBUNNEWS.COM - Jadwal voli putri SEA Games 2023 akan menggelar pertandingan di Morodok Techno Elephant Hall, Phnom Penh, Kamboja pada 9-14 Mei 2023.
Timnas bola voli putri Indonesia yang tergabung di Grup A, bakal menghadapi Myanmar, Thailand, dan Malaysia pada 9-11 Mei 2023.
Rangkaian pertandingan Timnas voli putri Indonesia di SEA Games 2023 dijadwalkan tayang live MNCTV dan RCTI+.
Wilda Nurfadhilah Sugandi dan kawan-kawan diharapkan bisa melampaui tergat yang diberikan oleh PBVSI untuk menembus laga final pada SEA Games 2023.
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Jadwal Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2023
Selasa, 9 Mei 2023
Pukul 14.30 WIB - Indonesia vs Myanmar
Rabu, 10 Mei 2023
Pukul 14.30 WIB - Indonesia vs Thailand
Kamis, 11 Mei 2023
Pukul 12.00 WIB - Indonesia vs Malaysia
Venue: Morodok Techo Elephant Hall, Phnom Penh, Kamboja
Live TV: MNCTV, RCTI+
Paceklik Medali Emas 4 Dekade
Sumber: TribunSolo.com
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