Jadwal Tayang Tinju Dunia - Mike Tyson Jagokan Gervonta Davis Pukul KO Ryan Garcia

Fayez Nureldine/AFP

Petinju AS Mike Tyson bereaksi selama konferensi pers Jake Paul dan Tommy Fury di Riyadh pada 23 Februari 2023, menjelang pertandingan tinju 26 Februari mereka. - Jadwal siaran langsung tinju dunia antara Gervonta Davis vs Ryan Garcia yang akan berlangsung akhir pekan ini, Mike Tyson jagokan The Tank.