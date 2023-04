Live Streaming Badminton Kejuaraan Asia 2023 Hari Ini Dihentikan, Pantau Hasil di Live Score

TRIBUNNEWS.COM - Pihak ofisial Badminton Asia Championship memutuskan untuk menghentikan siaran langsung atau live streaming pertandingan hari ini, Kamis (27/4/2023).

Live streaming dihentikan lantaran adanya kesalahan hak siar.

Sebelumnya, pertandingan babak 16 besar yang digelar hari ini sejatinya telah disiarkan melalui kanal YouTube Badminton Asia.

Sayangnya, siaran langsung tersebut dihentikan saat pertandingan baru berjalan setengah jalan.

Informasi tersebut dibagikan akun resmi @badmintonasia.oficial pada Kamis sore, tepatnya pukul 17.30 WIB.

"To all badminton fans: due to right issues, we are unable to continue the live streaming

Apologies for the inconvenience," tulis @badmintonasia.oficial.

Tidak ada link alternatif apapun untuk menyaksikan wakil Indonesia bertanding.

Hasil pertandingan Kejuaraan Asia 2023 hanya dapat disaksikan melalui live score, pada link berikut:

LIVE Score Badminton Kejuaraan Asia 2023>>

Namun tak perlu khawatir, siaran langsung Kejuaraan Asia 2023 tak bisa ditayangkan hanya untuk pertandingan hari ini.

Mulai besok, pertandingan Kejuaraan Asia 2023 sudah bisa disaksikan kembali melalui official televisi, TVRI.

Badminton Asia Championship 2023 dapat disaksikan secara gratis melalui siaran TVRI Sport mulai jam 15.30 WIB.

Jadwal dan Hasil Kejuaraan Asia 2023 hari ini, Kamis (27/4/2023)