Jadwal SEA Games 2023 Hari Ini: Cabor Voli, Basket, hingga Maraton Bertanding

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal SEA Games 2023 hari ini Sabtu (6/5/2023), tepat setelah gelaran megah Opening Ceremony tadi malam rampung digelar.

Ada berbagai macam cabang olahraga (cabor) yang akan bertanding termasuk voli, basket 3x3, hingga maraton.

Untuk jadwal voli SEA Games 2023 hari ini, akan disuguhkan laga pamungkas dalam fase grup dan Timnas Indonesia berburu tiket semifinal sekaligus status juara grup.

Sedangkan untuk jadwal basket SEA Games 2023 akan menampilkan timnas Indonesia 3x3 baru akan melakoni laga perdana di Kamboja.

Cabor Maraton akan menampilkan aksi dari dua atlet kawakan Indonesia yang sama-sama tengah membidik keping medali emas pada SEA Games edisi kali ini.

Mereka adalah Agus Prayogo yang sebelumnya saat SEA Games 2021 menyabet medali perak dan edisi kali ini bertekad untuk upgrade agar bisa kembali rengkuh emas.

Kemudian di sektor putri, ada Odekta Elvina Naibaho yang mana ia akan turun sebagai juara bertahan dan tengah berjuang untuk kembali menyabet emas untuk Indonesia.

Aksi dari para penggawa Merah-Putih di SEA Games 2023 kali ini diharapkan bisa mempersembahkan emas pertama untuk Indonesia.

Pasalnya mengingat sejauh ini Indonesia belum mendapat satu pun keping medali emas di SEA Games 2023 Kamboja.

Jadwal SEA Games 2023 Hari Ini Sabtu (6/5/2023):

Voli - Tim Putra

Pukul 19.30 WIB - Kamboja vs Indonesia

Basket 3x3 Putra

Pukul 10.40 WIB - Vietnam vs Indonesia

Pukul 13.20 WIB - Laos vs Indonesia

Pukul 17.00 WIB - Indonesia vs Filipina