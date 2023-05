Link Live Streaming Badminton SEA Games 2023, Tim Putri Indonesia vs Kamboja Pukul 10.00 WIB, Gratis

Link live streaming pertanding cabang olahraga (cabor) badminton SEA Games 2023 sektor beregu putri antara Indonesia vs Kamboja, Selasa (9/5/2023). Indonesia memastikan dua gelar juara aman di genggaman pada ajang Indonesia International Series 2022 Dewi ketika tengah bertanding di ajang Indonesia International Series 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Simak link live streaming pertanding cabang olahraga (cabor) badminton SEA Games 2023 sektor beregu putri antara Indonesia vs Kamboja, Selasa (9/5/2023).

Laga perdana tim badminton putri Indonesia vs Kamboja akan digelar di Badminton Hall Morodok Techo, Kamboja pukul 10.00 WIB.

Badminton Lovers dapat menyaksikan aksi Komang Ayu Cahya Dewi cs secara langsung di iNews TV atau streaming melalui RCTI+ secara gratis.

Link Live Streaming

Enggan Anggap Remeh Kamboja

Duel Indonesia vs Kamboja di nomor beregu putri hari ini akan memperebutkan satu tempat di semifinal SEA Games 2023.

Melawan tim tuan rumah, Srikandi Indonesia lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan.

Meski begitu tim badminton putri Indonesia tak ingin menganggap remeh kekuatan Kamboja.

Hal itu diuangkapkan langsung oleh pelatih tunggal putri Indonesia, Asep Suharno.

"Memang permainan Kamboja masih di bawah kita tapi besok kita tetap akan menurunkan tim terbaik," kata Asep Suharno yang dikutip dari laman PBSI, Selasa (9/5/2023).

"Kami perlu adaptasi permainan jadi supaya mereka bisa bermain enak dan merasakan dulu situasi lapangan pertandingan."

"Tuan rumah pasti selalu memiliki keuntungan tersendiri, oleh sebabnya kita harus terus waspada dan bersabar."

"Jangan sampai terpengaruh dengan keadaan yang mungkin akan merugikan nantinya. Tetap ikuti peraturan dan regulasi turnamen dan tampil maksimal," ujar Asep.

Kamboja diprediksi akan tampil dengan motivasi penuh, lantaran bermain di hadapan pendukungnya sendiri.

Tentu hal tersebut bisa menjadi tekanan mental bagi tim badminton putri Indonesia.

Namun, hal itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi ganda putri Indonesia Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi.

Pasangan yang berperingkat 14 dunia itu mengaku sudah siap mental menghadapi tekanan suporter tim tuan rumah.

"Bermain di rumah sendiri pasti mereka lebih lepas mainnya. Pasti ada keinginan untuk tampil maksimal dari mereka. Itu yang harus diwaspadai dari lawan Kamboja," ucap Tiwi.

"Bila besok diturunkan, kami sudah siap bertanding. Semua sudah dipersiapkan dengan baik, dari fisik, teknis, non teknisnya," kata Ana.

"Dan kami di beregu putri kekompakannya sudah semakin erat, sudah saling mengisi satu sama lain," kata Tiwi.

Berikut Daftar Skuad Beregu Putri Indonesia & Peringkat Dunianya

1. Komang Ayu Cahya Dewi (51)

2. Ester Nurumi Tri Wardoyo (60)

3. Mutiara Ayu Puspitasari (93)

4. Stephanie Widjaja (101)

5. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi (14)

6. Rachel Allessya Rose/Meilysa Trias Puspitasari (44)

7.Lisa Ayu Kusumawati (10, ganda campuran bersama Rehan Naufal Kusharjanto)

8. Hediana Julimarbela (28, ganda campuran bersama Zachariah Josiahno Sumanti)

Jadwal Lengkap Badminton SEA Games 2023

Berikut Jadwal Tim Badminton Indonesia di SEA Games 2023

Beregu Putri

Selasa, 9 Mei 2023

Penyisihan - 10.00 WIB : Kamboja vs Indonesia

Rabu, 10 Mei 2023

Semifinal A - 10.00 WIB : Thailand vs Singapura

Semifinal B - 10.00 WIB : Filipina vs Pemenang antara Kamboja vs Indonesia

Kamis, 11 Mei 2023

Final: 10.00 WIB

Beregu Putra

Selasa, 9 Mesi 2023

Penyisihan - 10.00 WIB : Vietnam vs Malaysia

Rabu, 10 Mei 2023

Semifinal A - 12.30 WIB : Singapura vs Indonesia

Semifinal B - 12.30 WIB : Thailand vs Pemenang antara Vietnam vs Malaysia

Kamis, 11 Mei 2023

Final: 15.00 WIB

Kejuaraan Individu

Jumat, 12 Mei 2023

Pukul 09.00 WIB: Babak 32 Besar

Sabtu, 13 Mei 2023

Pukul 09.00 WIB: Babak 16 Besar & 32 Besar

Minggu, 14 Mei 2023

Pukul 09.00 WIB: Babak Perempat Final & Babak 16 Besar

Senin, 15 Mei 2023

Pukul 13.00 WIB: Babak Semifinal & Perempat Final

Selasa, 16 Mei 2023

Pukul 12.00 WIB: Babak Final

