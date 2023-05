Jadwal Live Streaming Road to UFC: Windri Patilima dan Eperaim Ginting Tanding Berurutan Hari Ini

Kolase Tribunnews/Instagram @epraimgintingthewolf dan windripatilima

Windri Patilima dan Eperaim Ginting akan bertanding di ajang Road to UFC hari ini, Minggu (28/5/2023) mulai pukul 19.00 WIB. Saksikan pertarungan kedua atlet MMA Merah Putih tersebut via live streaming Road to UFC di Mola TV.