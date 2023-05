Jadwal VNL 2023 Putri Selasa 30 Mei - Tantang Juara Bertahan, Rapor Timnas Thailand Kurang Menawan

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal siaran langsung pertandingan Volleyball Nations League (VNL) 2023 yang mulai menggelar pertandingan, Selasa (30/5/2023) live Moji TV.

Rangkaian pertandingan VNL 2023 putri berlangsung di dua tempat, yakni Nagoya, Jepang, dan Antalya, Turki.

Tiga pertandingan babak Preliminary Phase menghiasi VNL 2023 putri hari ini, termasuk pertemuan negara tetangga Indonesia, Thailand yang bersua juara bertahan, Italia.

Secara rekam jejak dan head to head, Timnas voli putri Thailand, terbilang kurang menawan ketika menghadapi Paola Egonu dan kolega

SJadwal pertandingan bola voli dunia Volleyball Nations League (VNL) putri yang akan menggelar pertandingan pekan pertama mulai 30 Mei hingga 4 Juni 2023 di Turki dan Jepang. Timnas voli putri Thailand menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di VNL. (Laman resmi VolleyballWorld)

Jadwal VNL 2023 Putri

Week 1

Selasa, 30 Mei 2023

Pukul 14.10 WIB: Jerman vs Belanda

Pukul 17.40 WIB: Jepang vs Republik Dominika

Pukul 21.00 WIB: Italia vs Thailand

Live: Moji TV dan streaming Vidio.

Preview Italia vs Thailand

Pimphicaya Kokram cs menghadapi laga yang tak mudah untuk mengawali perjuangannya di kejuaraan voli dunia VNL 2023.

Timnas voli putri Thailand sudah harus menghadapi tim yang berstatus juara bertahan plus difavoritnya untuk menjadi juara di akhir turneman, Italia.

Kedua tim memiliki modal yang apik jelang pertandingan. Timnas voli putri Thailand menghadapi VNL 2023 dengan kepala tegak setelah meraih medali emas di SEA Games 2023.

Sedangkan Italia, mereka membukukan dua kemenangan atas Kanada dan Kroasia di laga uji coba yang berkesudahan dengan skor 3-1.