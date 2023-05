Live Streaming Voli VNL 2023 Putri di Moji, Italia vs Thailand, Tonton Gratis

TRIBUNNEWS.COM - Link live streaming Volleyball Nations League (VNL) 2023 putri yang mulai menggelar pertandingan babak Preliminary Phase, Selasa (30/5/2023).

Tiga laga menghiasi VNL 2023 putri hari ini, termasuk duel Italia vs Thailand yang akan berlangsung di Antalya, Turki.

Sedangkan dua pertandingan VNL 2023 lain mempertemukan Jerman vs Belanda dan Jepang vs Republik Dominika tersaji di Nagoya, Jepang.

Siaran langsung pertandingan VNL 2023 dapat disaksikan live Moji TV maupun platform streaming Vidio.com, gratis.

Akses gratis untuk menonton turnamen itu akan berlaku sejak babak awal atau Preliminary Phase hingga perempat final. Selanjutnya, live streaming VNL 2023 baru berbayar saat kompetisi memasuki semifinal dan final.

Live Streaming VNL 2023

Link>>>

Link>>>

Jadwal VNL Putri Hari Ini

Selasa, 30 Mei 2023

Pukul 14.10 WIB: Jerman vs Belanda

Pukul 17.40 WIB: Jepang vs Republik Dominika

Pukul 21.00 WIB: Italia vs Thailand

Italia vs Thailand

Timnas voli putri Thailand menjadi salah satu yang menarik atensi. Phimpicaya Kokram dan kolega merupakan satu-satunya wakil asal Asia Tenggara yang berlaga di VNL 2023.

Tak heran jika peraih medali emas SEA Games 2023 ini diharapkan dapat berbicara banyak pada event bola voli dunia kali ini.