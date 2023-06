Thailand Open 2023: Dominasi Wakil Tuan Rumah dan Korea, Potensi Berebut Status Juara Umum - An Se-young Korea Selatan mencetak gol balasan melawan Line Kjaersfeldt dari Denmark selama pertandingan tunggal putri mereka di turnamen bulu tangkis Thailand Terbuka 2023 di Bangkok pada 31 Mei 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Semifinal Thailand Open 2023 menunjukkan dominasi dari tuan rumah dan wakil Korea.

Sejauh ini, Korea menyisakan 5 wakil terbaiknya untuk berebut tiket final Thailand Open 2023.

Sedangkan wakil tuan rumah mmemiliki empat wakil dan semuanya berstatus unggulan bakal berjuang ke partai final.

Dominasi keduanya ini membuka potensi bahwa kedua kubu bakal saling sikut demi status juara umum di Thailand Open 2023 kali ini.

Tunggal putri Korea, An Se Young meluapkan kegemberiannya usai mengalahkan wakil Spanyol Carolina Marin pada final Daihatsu Indonesia Masters di Istora Senayan Jakarta, Minggu (29/1/2023). Setelah melalui pertandingan yang ketat hingga tiga set, An Se Young berhasil keluar sebagai juara dengan skor 18-21, 21-18, dan 21-13. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Mulai dari wakil Korea, sejauh ini masih ada empat sektor kecuali tunggal putra yang tak menembus ke babak semifinal.

Namun empat sektor tersebut diisi oleh lima wakil yang mana semuanya memiliki status sebagai pemain unggulan.

Mulai dari tunggal putri, Korea memiliki An Se Young sebagai unggulan pertama akan berhadapan dengan ratu bulu tangkis Spanyol, Carolina Marin.

Lalu dari kubu ganda putri ada dua wakil yakni Baek Ha Na/Lee So Hee dan Kim So Yeong/Kong Hee Yong yang memiliki potensi All Korean Final.

All Korean Final bakal terjadi jika mereka bisa menumbangkan dua wakil tuan rumah, Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard dan Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai.

Yang mana dua wakil tersebut merupakan andalan tuan rumah sekaligus batu sandungan bagi Korea.

Bisa dikatakan keduanya bakal saling sikut demi tiket final yang wajib di dapatkan satu langkah lagi.

Di nomor ganda putra hanya akan mengandalkan Chou Sol Gyu/Kim Won Ho dan mereka akan bersua dengan wakil Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri.

Kim Won-ho dan Jeong Na-eun (Kanan) dari Korea Selatan mencetak gol balasan melawan Yuta Watanabe dan Arisa Higashino dari Jepang selama pertandingan ganda campuran mereka di kejuaraan bulu tangkis dunia Piala Sudirman 2023 di Suzhou di provinsi Jiangsu timur China pada 17 Mei, 2023.

Sementara itu dari kubu ganda campuran Korea, Kim Won Ho/Jeong Na Eun akan jadi wakil tunggal.

Ada potensi bagi Kim/Jeong ke final dan berpotensi jumpa wakil tuan rumah Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai.

Namun kedua pasangan wajib menang di babak semifinal demi sajikan duel sengit antara dua kontingen yang mendominasi antara Korea dan Thailand.

