Jadwal VNL 2023 Putra: Bulgaria vs China Pembuka, Big Match Juara Bertahan vs Ranking 1 Dunia 

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Volleyball Nations League (VNL) 2023 Putra dimulai Selasa (6/6/2023) setelah selesai seluruh laga Pekan I VNL 2023 Putri.

Pada laga pembuka VNL Putra, tersaji match Bulgaria vs China dilanjutkan duo raja voli Asia, Jepang vs Iran.

Pada pekan pertama jadwal VNL 2023, bakal dilangsungkan big match antara sang juara bertahan VNL dengan tim ranking 1 dunia.

Adalah Polandia vs Prancis yang digelar Rabu (7/6/2023).

Sementara tim voli Amerika Serikat memulai laga perdananya lawan Belanda pada Kamis (8/6/2023).

Liga Voli Dunia VNL 2023 di Antalya Turki (volleyballworld.com)

Adapun dalam VNL 2023 Putra, 16 tim nasional voli bertanding pada fase awal menurut Pool selama tiga pekan (96 pertandingan) terbagi di dua venue, yakni di Ottawa, Kanada dan Nagoya, Jepang.

Baca juga: Klasemen & Jadwal VNL 2023 Putri Pekan II: Kejutan Thailand, Ajang Pembalasan Skuad Korea

Seluruh tim mengumpulkan poin demi lolos kualifikasi akhir dan fase akhir.

Berikut jadwal Pekan I VNL 2023 Putra:

Selasa, 6 Juni 2023

14.10 WIB Bulgaria vs China

17.40 WIB Jepang vs Iran

Rabu, 7 Juni 2023

03.30 WIB Italia vs Argentina

07.00 WIB Kanada vs Kuba

13.00 WIB Slovenia vs Serbia

16.00 WIB Polandia vs Prancis

Kamis, 8 Juni 2023

03.30 WIB Amerika Serikat vs Belanda

07.00 WIB Brasil vs Jerman

10.00 WIB Slovenia vs Bulgaria

13.00 WIB Servia vs China

16.00 WIB Polandia vs Iran

22.00 WIB Belanda vs Kuba