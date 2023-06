Daftar Peraih Penghargaan Individu AVC Challenge Cup 2023: Megawati, Wilda dan Yulis Indah Masuk

TRIBUNNEWS.COM - Tiga penggawa Timnas voli putri Indonesia sukses meraih penghargaan individu di ajang AVC Challenge Cup 2023, Minggu (25/6/2023).

Meski belum berhasil menjadi juara pertama, namun apresiasi tetap layak diberikan untuk para Srikandi Voli Indonesia.

Indonesia harus kalah dari Vietnam lewat drama lima set yang menghabiskan waktu 2,5 jam permainan, skor 2-3 (18-25, 27-25, 25-21, 20-25, 13-15).

Meski kalah di final, ada tiga pemain Indonesia yang berhasil mendapatkan penghargaan Individu, yakni kapten tim Wilda Siti Nurfadhilah Sugandi, Yulis Indahyani serta Megawati Hangestri Pertiwi.

Wilda Siti Nurfadhilah masuk dalam middle blocker terbaik di AVC Challenge Cup 2023 bersama Dinh Thi Tra Giang dari Vietnam.

Sementara Megawati, didaulat menjadi Opposite terbaik di turnamen berlevel Asia itu.

Adapun Yulis Indahyani menjadi Libero terbaik, penghargaan yang sama ia dapatkan di Proliga 2023.

Disisi lain, keberhasilan Vietnam menjuarai AVC Challenge Cup 2023 ini juga diikuti kesuksesan para penggawanya meraih penghargaan Individu di turnamen tersebut.

Ada tiga pemain dari Vietnam yang mendapat award individu.

Tiga pemain itu yakni Doan Thi Lam Danh, yang mendapatkan penghargaan setter terbaik.

Lalu, Dinh Thi Tra Giang di posisi middle blcoker terbaik serta Tran Thi Than Thuy atau 4T sebagai Outside Hitter Terbaik.

Pemain China Taipei Wu Fang Yu juga terpilih sebagai Best Outside Hitter di AVC Challenge Cup for Women 2023.

Khusus 4T, lebih spesial lagi karena ia juga mendapat penghargaan MVP atau Most Valueble Player dalam turnamen ini.

Tran Thi Than Thuy memang sosok yang memiliki andil besar dalam membawa Vietnam juara. Serangan-serangan Vietnam banyak bertumpu pada dirinya.