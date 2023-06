Jadwal Final Voli Putri AVC Challenge Cup 2023: Indonesia vs Vietnam, Srikandi Merah Putih Juara

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal pertandingan final bola voli putri AVC Challenge Cup 2023 mempertemukan Indonesia vs Vietnam, akan berlangsung di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Minggu (25/6/2023).

Final AVC Challenge Cup 2023 for Women antara Timnas voli putri Indonesia vs Vietnam dimulai pada jam 19.00 WIB yang disiarkan live Moji TV dan platform streaming Vidio.com.

Perebutan gelar juara AVC Challenge Cup 2023 kali ini menjadi momen yang pasi bagi Wilda Nurfadhilah Sugandi cs untuk membuktikan kualitas mereka yang kerap kali dibanding-bandingkan dengan tim voli putra.

Perayaan kemenangan Timnas voli putri Indonesia di pertandingan AVC Challenge Cup 2023 mengalahkan India 3-0 di babak 8 besar yang berlangsung di GOR Tri Dharma, Gresik, Jawa Timur, Jumat (23/6/2023). (Laman resmi Asian Volleyball)

Gelar juara AVC Challenge Cup 2023 tidak hanya membawa Timnas voli putri Indonesia lebih dekat ke pagelaran Volleyball Nations League (VNL) musim depan.

Namun juga membuktikan kualitas bahwa tim voli putri Indonesia yang bisa dipandang sepel, bisa mengharumkan Merah-Putih. Tak hanya di kawasan ASEAN, namun Asia.

Jadwal AVC Challenge Cup 2023 Hari Ini

Minggu, 25 Juni 2023

Klasifikasi Ranking 9–11 - Makau vs Hong Kong: 09.00 WIB

Perebutan Ranking 7 - Uzbekistan vs Filipina: 11.30 WIB

Perebutan Ranking 5- Australia vs Iran: 14.00 WIB

Perebutan Ranking 3 - Taiwan vs India: 16.30 WIB

Final - Indonesia vs Vietnam: 19.00 WIB

Momentum Pas Timnas Voli Putri Indonesia Juara

Indonesia melaju ke final usai menang atas Chinese Taipe pada babak semifinal. Laga yang dimainkan hari Sabtu (24/6/2023) ini berjalan sangat sengit.

Indonesia harus berjuang hingga tiga set untuk bisa menang.

Sebelum sampai ke set penentu, Indonesia sempat tertinggal dua kali dari China Taipei, masing-masing di set 1 (22-25) dan set 3 (22-25). Indonesia untungnya bisa membalas di set 2 (26-24) dan set 4 (25-20).

Tepat di set terakhir, Indonesia menjaga momentum kemenangan. Mereka akhirnya keluar sebagai juara dengan skor 15-12.

Timnas voli putri Indonesia pun lolos ke final untuk pertama kali sepanjang sejarah.