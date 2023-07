Hasil Voli Putra Wakil ASEAN di AVC Challenge Cup 2023: Indonesia Digdaya, Thailand Merana

TRIBUNNEWS.COM - Rekap hasil voli putra AVC Challenge Cup 2023 yang merampungkan sejumlah pertandingan hari ini, Sabtu (8/7/2023), dua wakil ASEAN berbeda nasib.

Timnas voli putra Indonesia dan Thailand mengukir hasil berbanding terbalik pada laga perdananya di AVC Challenge Cup 2023 yang berlangsung di Taiwan.

Thailand, yang tergabung di Grup B mengawali kejuaraan voli putra Asia dengan kekalahan. Mereka takluk dari kandidat juara AVC Challenge Cup 2023, Korea Selatan.

Tim voli putra Negri Ginseng sukses menggilas Thailand lewat tiga set langsung (25-20, 25-15, 25-23). Berkat hasil ini, Korea duduk di puncak klasemen Grup B dengan koleksi tiga poin.

Sedangkan Thailand, mereka wajib memetik kemenangan atas Arab Saudi jika ingin menjaga asa lolos ke babak 12 besar.

Hasil berbeda diukir Timnas voli putra Indonesia.

Rivan Nurmulki dan kolega sukses mengalahkan Sri Lanka melalui skor 3-1 (21-25, 19-25, 25-20, 17-25). Tambahan poin sempurna membuat Indonesia duduk di urutan pertama klasemen Grup F diikuti Sri Lanka (0) dan Harian (0).

Sedangkan wakil ASEAN lainnya yang berlaga di AVC Challenge Cup 2023 seperti Vietnam dan Filipina baru akan bertanding besok, Minggu (9/7/2023).

Hasil AVC Challenge Cup 2023 Fase Grup

Sabtu, 8 Juli

Grup B - Korea Selatan vs Thailand: 3-0 (25-20, 25-15, 25-23)

Grup D - Makau vs Mongolia: 0-3 (14-25, 20-25, 19-25)

Grup F - Sri Lanka vs Indonesia: 1-3 (21-25, 19-25, 25-20, 17-25)

Grup E - Australia vs Pakistan (bye): 3-0 (25-0, 25-0, 25-0)

Grup A - Taiwan vs Kazakhstan: 16.30 WIB

Grup C - Hong Kong vs India: 16.30 WIB

Catatan:

Keputusan Pakistan dan Uzbekistan mundur membuat tim-tim yang tergabung di Grup C maupun E dapat 3 poin cuma-cuma

Klasemen AVC Challenge Cup 2023