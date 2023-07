Jadwal Timnas Voli Putra Indonesia AVC Challenge Cup 2023, Smes Mullet Farhan Halim vs Kazakhstan 

TRIBUNNEWS.COM - Timnas Voli Putra Indonesia memastikan diri finis sebagai juara grup Pool F AVC Challenge Cup 2023.

Tim Voli Indonesia lolos ke babak 12 besar setelah mengalahkan Bahrain dalam lima set, 3-2 (33-31, 25-27, 21-25, 25-23, 15-11), Senin (10/7/2023).

Di babak 12 besar, fase yang dihadapi 12 tim voli Asia ini bersistem gugur dan berlangsung tanpa jeda mulai 12 Juli 2023 (12 besar) hingga 15 Juli 2023 (final).

Jadwal Timnas Voli Putra Indonesia di AVC Challenge Cup 2023, Farhan Halim dan kawan-kawan mendapat kesempatan melawan tim runner-up dari Pool lainnya.

Hasil pengundian, Indonesia bakal menghadapi Kazakhstan untuk memulai kiprahnya di babak 12 besar.

Jadwal AVC Challenge Cup 2023 Babak 12 Besar

Rabu (12/7/2023)

Venue: University of Taipei (TV)

09.00 WIB - Filipina vs Bahrain

11.30 WIB - Korea Selatan vs Mongolia

14.00 WIB - Indonesia vs Kazakhstan

17.30 WIB - Taiwan vs Vietnam

Venue: Taipei Gymnasium

14.00 WIB - Australia vs Makau

17.30 WIB - Hong Kong vs Thailand

Kamis (13/7/2023) Perempat Final

Jumat (14/7/2023) Semifinal

Sabtu (15/7/2023) Final