Live Score Vietnam vs Thailand, Semifinal AVC Challenge Cup 2023, Tonton Gratis Derbi ASEAN

TRIBUNNEWS.COM - Pantau hasil live score pertandingan semifinal AVC Challenge Cup 2023 for Men mempertemukan Vietnam vs Thailand.

Perebutan tiket final AVC Challenge Cup 2023 antara Vietnam vs Thailand akan berlangsung di University of Taipei, Taiwan, Jumat (14/7/2023) jam 11.30 WIB.

Pertandingan bertajuk Derbi ASEAN ini dapat disaksikan volimania Tanah Air via live streaming Vidio.com, gratis.

Sebagai informasi, Thailand berhak menantang Vietnam di babak semifinal setelah mengalahkan Timnas voli putra Indonesia 3-2, Kamis (13/7/2023).

Final AVC Challenge Cup 2023 for Men mempertemukan pemenang laga Vietnam vs Thailand melawan Bahrain vs Korea Selatan.

Sedangkan Rivan Nurmulki cs akan melakoni laga perebutan posisi kelima melawan Australia, Sabtu (15/7/2023).

Baca juga: AVC Challenge Cup 2023: Media Vietnam Kritik Rivan, Cedera Dio Bikin Timnas Voli Indonesia Kicep

Live Score AVC Challenge Cup 2023

Live Streaming AVC Challenge Cup 2023

Jadwal AVC Challenge Cup 2023

Jumat, 14 Juli