Event Gowes Three Peaks Challenge 2023 di TMII Hadirkan Sepeda ke-1 Juta Brompton

Pendiri dan penemu model sepeda Brompton, Andrew Ritchie (kanan), bersama CEO Brompton saat ini, Will Butler-Adams (kiri).

TRIBUNNEWS.COM - Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada Agustus mendatang akan dimeriahkan ajang Three Peaks Challenge 2023 yang digelar bertepatan dengan tur "The One Millionth Brompton".

Three Peaks Challenge 2023 ini merupakan acara gowes berkelompok tahunan dari Brompton Indonesia dengan membawa semangat cinta Tanah Air.

Ini adalah ajang Three Peaks Challenge 2023 kedua di Indonesia, dan bakal digelar pada Minggu, 13 Agustus 2023.

Hal yang menarik pada tahun ini, produsen sepeda asal Inggris ini akan menghadirkan sepeda produksi yang ke-1 juta.

Seperti ajang serupa yang digelar sebelumnya, Three Peaks Challenge tetap mengusung konsep Alleycat race yang ingin menggabungkan semangat kemerdekaan dengan olahraga sepeda.

"Taman Mini Indonesia Indah menjadi pilihan ideal," kata Kevin Wijaya, Country Manager Brompton Bicycle Indonesia, dikutip dari Kompas.com, Senin (17/7/2023).

TMII menjadi pilihan lokasi untuk menggelar acara tersebut.

Menurut Kevin, TMII tepat bukan hanya karena lokasinya yang baru saja diperbarui dengan infrastruktur yang memadai dan ramah buat pesepeda.

"Tetapi juga karena keunikan tempat ini yang dihiasi oleh anjungan-anjungan yang merepresentasikan setiap daerah di Indonesia yang sesuai dengan tema kemerdekaan," sambung Kevin.

Kevin menerangkan, dengan mengendarai sepeda Brompton, para peserta akan memanfaatkan keunggulan mobilitas dan kepraktisan sepeda lipat ini saat melintasi area TMII yang luas. Lalu, kostum yang kreatif diharapkan juga menjadi sarana untuk berekspresi dan menambah semangat dalam balapan ini.

"Kapan lagi kita bersepeda sembari menambah pengetahuan dan memupuk rasa nasionalisme," ujar Kevin.

Kevin menerangkan, para peserta akan memecahkan tantangan sambil untuk menelusuri keindahan ragam budaya Indonesia yang ada di TMII. Peserta akan menyelesaikan berbagai tantangan di beberapa titik lokasi di sana.

Nah, tantangan yang harus ditaklukkan di setiap pos terinspirasi dari semangat lomba 17-an yang selalu hadir dalam perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Ajang gowes berkelompok ini akan bermula di titik kumpul di Teater Keong Mas TMII.