Daftar Penghargaan Individu VNL 2023: MVP Diraih Libero Polandia, Yuki Ishikawa Best Outside Hitter

TRIBUNNEWS.COM - Prestasi Polandia sebagai juara Volley Nations League semakin lengkap dengan keluarnya empat pemain mereka yang meraih penghargaan individu VNL 2023.

Dari empat pemain yang mendapatkan penghargaan individu VNL 2023, yang paling menarik adalah sosok Pawel Zatorski, selaku libero Polandia.

Pemain berusia 33 tahun ini tak hanya mendapatkan predikat libero terbaik, namun Zatorski juga dinobatkan sebagai pemain paling berharga kompetisi atau yang disebut Most Valuable Player (MVP.

Ini adalah ketiga kalinya Zatorski terpilih sebagai libero terbaik di turnamen internasional besar.

Pemain berpostur 1,83 meter ini sebelumnya sudah pernah dua kali meraih MVP di turnamen elit dunia, yakni pada Kejuaraan Dunia 2018 saat Polandia juara pertama, dan Liga Dunia FIVB 2015 ketika timnya di urutan keempat.

Raihan MVP ini cukup spesial buat Zatorski, lantaran di laga final ini, ia satu-satunya pemain yang berada di regu yang meraih emas di Kejuaraan Dunia Bola Voli FIVB 2014 dan 2018.

Sementara itu, tiga pemain Polandia lainnya yang meraih penghargaan individu ialah Lukask Kascmarek yang menjadi best Opposite, lalu Jakub Kochanowski yang meraih best middle blocker bersama David Smith dari Amerika Serikat dan Aleksanser Sliwa sebagai best Outside Hitters.

Di sisi Amerika Serikat sendiri, ada satu pemain lain yang juga meraih award individu, yakni Micah Christenson sebagai best setter.

Adapun satu pemain lainnya yang juga meraih penghargaan best Outside Hitters adalah pemain Jepang Yuki Ishikawa.

Nama Yuki Ishikawa memang digadang akan menjadi kandidat kuat untuk meraih penghargaan individu.

Pemain berusia 27 tahun itu selama turnamen tampil apik dengan smash-smash kencangnya.

Daftar Penghargaan Individu VNL 2023

Most Valuable Player: Pawel Zatorski (Poland)

Best Setter: Micah Christenson (USA)

Best Opposite: Lukasz Kaczmarek (Poland)

Best Outside Hitters: Aleksander Śliwka (Poland) dan Yuki Ishikawa (Japan)

Best Middle Blockers: David Smith (USA) dan Jakub Kochanowski (Poland)

Best Libero: Pawel Zatorski (Poland)

Polandia keluar sebagai juara Volley Nations League (VNL) setelah mengalahkan Amerika Serikat di partai final, Senin (24/7/2023). (Instagram VolleyTrails)

Polandia Juara VNL 2023

Polandia keluar sebagai juara Volley Nations League (VNL) setelah mengalahkan Amerika Serikat di partai final, Senin (24/7/2023).