Jadwal Final Japan Open 2023: Viktor Axelsen vs Jojo, Tuan Rumah Buru Status Juara Umum

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal final Japan Open 2023 dimulai besok dimana salah satunya akan menampilkan duel antara Viktor Axelsen (Denmark) vs Jonatan Christie (Indonesia), Minggu (30/7/2023).

Bertanding di Yoyogi Gymnasium, Tokyo, atlet yang akrab disapa Jojo itu jadi satu-satunya wakil Indonesia di final untuk berebut gelar juara mulai pukul 09.00 WIB.

Sementara dari kubu tuan rumah Jepang, mereka memiliki dua wakil untuk memastikan status juara umum di kandang sendiri.

Ambisi dari Jepang bisa saja dibungkam China lantaran mereka memiliki dua wakil pula di partai final besok.

Jadwal Final Japan Open 2023

Minggu, 30 Juli 2023 - Mulai Pukul 09.00 WIB

WD: Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China) vs Kim So-yeong/Kong Hee-yong (Korea)

MD: Lee Yang/Wang Chi-lin (Taiwan) vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang)

WS: He Bing Jiao (China) vs An Se-young (Korea)

XD: Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree taerattanachai (Thailand)

MS: Viktor Axelsen (Denmark) vs Jonatan Christie (Indonesia)

Keterangan

MS: Tunggal Putra

WS: Tunggal Putri