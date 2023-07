Jadwal Japan Open 2023 Hari Ini: Fajar/Rian hingga Gregoria Berebut Tiket Final, Jam 08.00 di RCTI+

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Japan Open 2023 babak semifinal, Indonesia menurunkan tiga wakil terbaiknya untuk berebut tiket semifinal, Sabtu (29/7/2023).

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan berhadapan dengan Lee Yang/Wang Chi-Lin (Taiwan) yang pernah meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020.

Pemain lainnya yang akan beraksi yaitu ada Gregoria Mariska Tunjung dan Jonatan Christie yang mana perjuangannya dapat disaksikan melalui tayangan RCTI+ secara gratis.

Turnamen yang masuk dalam agenda BWF World Tour berlevel super 750 itu diharapkan jadi panggung tiga wakil Merah Putih untuk melaju ke final.

Aksi selebrasi tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung setelah mengamankan tiket final Malaysia Masters 2023 setelah mengalahkan atlet asal India, Pusarla V Sindhu, Sabtu (27/5/2023). (PBSI)

Link Nonton Japan Open 2023

MNC TV >>>

iNews TV >>>

Jadwal Japan Open 2023 - Babak Semifinal

Sabtu, 29 Juli 2023 - Mulai Pukul 08.00 WIB

WD: Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China) vs Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang) - Match 1

MD: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia) vs Lee Yang/Wang Chi-Lin (Taiwan) - Followed by

WD: Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea) vs Mayu Matsumoto Wakana Nagahara (Jepang) - Followed by

MD: Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (China) - Followed by

MS: Jonatan Christie (Indonesia) vs Lakshya Sen (India) - Followed by