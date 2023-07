Live Score Hasil Final Japan Open 2023: Perjuangan Jojo Taklukkan Axelsen, Mulai Jam 09.00 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal final Japan Open 2023 menampilkan Jonatan Christie yang berjuang untuk berebut gelar juara, Minggu (30/7/2023).

Pria yang akrab disapa dengan Jojo itu akan beraksi untuk menaklukkan Viktor Axelsen sang raja bulu tangkis dunia saat ini di Yoyogi Gymnasium, Tokyo.

Perjuangan Jonatan dapat dipantau melalui live score yang mana pertandingannya dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie melakukan smash ke arah pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Shesar Hiren Rhustavito dalam babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2023 di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (26/1/2023). Jonatan Christie atau Jojo berhasil lolos ke babak perempat final Indonesia Masters 2023 usai berhasil mengalahkan rekan senegaranya Shesar dalam dua set pertandingan dengan skor 21-16 dan 21-15. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Live Score Hasil Final Japan Open 2023

Link Live Score>>>

Link Nonton Final Japan Open 2023

Link RCTI+

Jadwal Final Japan Open 2023

Minggu, 30 Juli 2023 - Mulai Pukul 09.00 WIB

WD: Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China) vs Kim So-yeong/Kong Hee-yong (Korea)

MD: Lee Yang/Wang Chi-lin (Taiwan) vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang)

WS: He Bing Jiao (China) vs An Se-young (Korea)

XD: Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree taerattanachai (Thailand)