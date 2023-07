Supremasi An Se-young Tatap Status Ratu Bulu Tangkis Dunia, Amankan Gelar ke-7 di Japan Open 2023

Supremasi An Se-young Jelang Jadi Ratu Bulu Tangkis Dunia, Amankan Gelar ke-7 di Japan Open 2023 - An Se-young dari Korea Selatan bersorak kegirangan setelah kemenangannya atas Tai Tzu Ying dari Taiwan pada pertandingan semifinal tunggal putri mereka di hari kelima turnamen bulu tangkis Japan Open di Tokyo pada 29 Juli 2023.

TRIBUNNEWS.COM - An Se-young menegaskan supremasinya jelang jadi ratu bulu tangkis dunia yang baru pekan depan.

Bocah ajaib asal Korea Selatan itu mengamankan gelar ke-7 pada BWF World Tour 2023 ini di Japan Open 2023, Minggu (30/7/2023).

Bertanding melawan utusan China, He Bing Jiao, An Se-young memenangkan lewat dua gim saja dengan skor 15-21 dan 11-21.

Kemenangan ini mengantarkan pada gelar ke tujuh selama dia mengarungi Kompetisi 2023 ini sejak bulan Januari.

Ini sekaligus jadi tanda bahwa An Se-young memang layak menyandang status jadi ratu bulu tangkis dunia.

An Se-young dari Korea Selatan merayakan kemenangannya dalam pertandingan final tunggal putri melawan He Bing Jiao dari China pada hari keenam turnamen bulu tangkis Japan Open di Tokyo pada 30 Juli 2023. (TOSHIFUMI KITAMURA / AFP)

Update Hasil Final Japan Open 2023

WD: Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China) vs Kim So-yeong/Kong Hee-yong (Korea), 17-21, 14-21

MD: Lee Yang/Wang Chi-lin (Taiwan) vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang), 21-19, 21-13

WS: He Bing Jiao (China) vs An Se-young (Korea), 15-21, 11-21

XD: Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree taerattanachai (Thailand)

MS: Viktor Axelsen (Denmark) vs Jonatan Christie (Indonesia)

NB: Pertandingan Masih Berlangsung

Keterangan

MS: Tunggal Putra