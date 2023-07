Dimas Saputra dan Doni Haryono Belum Beruntung, Gebukan Penerus Anurak Phanram di SEA V League 2023

Pemain tim voli Thailand berselebrasi saat lawan Indonesia pada Putaran II SEA V League 2023 di Filipina. Ada Thannomnoi Jakkrit yang menyabet Best Outside Hitter penerus Anurak Phanram

TRIBUNNEWS.COM - Timnas Voli Putra Indonesia berhasil mengawinkan gelar juara Seri I dan II SEA V League 2023.

Sejumlah pemain andalan Timnas Voli Indonesia juga menyabet berbagai penghargaan individu, bahkan beberapa kembali meraihnya pada putaran kedua.

Mereka yakni Farhan Halim yang memperoleh Best Outside Hitter (Seri I) dan MVP SEA V League 2023 (Seri II) dan Hendra Kurniawan sebagai Best Middle Blocker (Seri I dan II).

Namun, pemain andalan Timnas Voli Indonesia lainnya yakni Dimas Saputra dan Doni Haryono tak seberuntung rekan setim yang mendapat penghargaan individu.

Padahal, Dimas Saputra dan Doni Haryono bermain apik. Hanya saja konsistensi permainan dibutuhkan untuk terus tampil dalam performa terbaik.

Dimas yang baru bergabung bersama Timnas Indonesia pada ajang ini menjadi pendulang poin, tapi rotasi yang dilakukan Jeff Jiang Jie juga berpengaruh.

Beberapa kali peran Dimas digantikan oleh Opposite lainnya, yakni Boy Arnez Arabi. Pada set penentuan pun penampilan Boy memang menyita perhatian.

Tercatat lima kali servis beruntunnya menciptakan poin alias tak putus.

Begitu juga dengan eks pemain VC Nagano Tridents Doni Haryono.

Posisinya digantikan oleh Fahry Septian pada laga pamungkas lawan Thailand, kendati sempat masuk pada set kedua namun pevoli asal Magelang tak bisa berbuat banyak.

Doni mencatatkan sejumlah kesalahan yang menghasilkan poin Thailand dengan Indonesia berjarak.

Skuad Timnas voli putra Indonesia yang berlaga di SEA V League 2023 sukses menjadi juara pada putaran pertama yang berlangsung di Sentul, Minggu (23/7/2023). (Instagram @volleytrails)

Fahry kembali menggantikan peranannya sebagai juru gebuk dan berhasil bangkit pada set ketiga setelah Indonesia tertinggal 2-0 dari Thailand.

Baik Fahry dan Boy sama-sama memainkan peranannya dengan baik dan tak tergantikan hingga set kelima bersama rekan setim di LavAni.

Yakni Dio Zulfikri, Malizi dan Hendra Kurniawan.