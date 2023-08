Dimeriahkan Zumba dan Virtual Run, Enam Ribu Peserta Ramaikan Taiwan Excellence Happy Run 2023

TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 6.500 peserta ikut serta dalam Taiwan Excellence Happy Run 2023 di Pasar Seni, Ancol Taman Impian, Jakarta, Minggu (6/8/2023).

Even lari ini menjadi agenda tahunan dari Organisasi promosi perdagangan terkemuka Taiwan, TAITRA bersama Bureau of Foreign Trade, Ministry of Economic Affairs (MOEA)

Para peserta sudah memenuhi Pasar Seni Ancol Taman Impian sejak pukul 6 pagi WIB untuk berlari.

Setelah lari di pagi hari, peserta diajak bergabung mengikuti Pound Fit dan Zumba di siang harinya.

Pendaftaran online Taiwan Excellence Happy Run 2023 dibuka pada 17 Juli lalu.

Dalam hitungan beberapa menit slot pendaftaran langsung terisi penuh.

Ribuan pelari antusias ingin berpartisipasi di event tahunan tersebut.

Taiwan Excellence Happy Run 2023 juga menggelar Virtual Run 10K pada 31 Juli hingga 6 Agustus 2023.

Kegiatan ini berupaya mempromosikan pentingnya gaya hidup sehat.

Para peserta lari, dan sponsor dari brand pemenang Taiwan Excellence Awards terlihat menyatu dan bergembira bersama sambil berolahraga.

Pendukung utama program ini adalah Bank CTBC dan Taiwan Excellence, bersama dengan banyak pelari, mereka memberikan donasi untuk tujuan mulia tersebut.

Presiden Direktur Bank CTBC Indonesia, Iwan Satawidinata mengatakan Taiwan Excelence Happy Run ini sudah delapan kali diadakan dan harus bisa berkelanjutan.

"Sekarang yang lagi kita fokuskan adalah bagaimana membantu UMKM kita. UMKM kita mau bantu dan kembangkan sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo. Selain itu kita juga banyak membantu investor-investor yang berinvestasi di Indonesia," kata Iwan.

Maskapai Taiwan Ikut Serta