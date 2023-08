Hasil Drawing Hong Kong Open 2023: Perang Saudara Ganda Putri, The Daddies Jumpa Utusan China

Hasil Drawing Hong Kong Open 2023: Ana/Tiwi vs Apriyani/Fadia, The Daddies Jumpa Utusan China - Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti melawan pasangan Jerman, Linda Efler/Isabel Lohau pada babak 32 besar Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023). Mereka menang dua gim langsung dengan skor 26-24 dan 21-15, Kemenangan ini membawa Apriyani/Fadia melesat ke babak 16 besar. Tribunnews/Jeprima

TRIBUNNEWS.COM - Hasil drawing Hong Kong Open 2023 resmi dirilis oleh BWF, Selasa (22/8/2023).

Perang saudara langsung tersaji di laga perdana sektor ganda putri antara Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang akrab dipanggil The Daddie langsung jumpa wakil China, He Ji Ting/Zhou Hao Dong.

Gelaran berlabel BWF World Tour super 500 tersebut masuk dalam kualifikasi Olimpiade Paris 2024.

Jadwal Hong Kong Open 2023 sendiri dimulai pada 12-17 September 2023 mendatang.

Baca juga: Panitia BWF World Championshisp 2023 Kian Kacau Balau, Fajar Alfian Sentil BWF

Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti melawan pasangan Jerman, Linda Efler/Isabel Lohau pada babak 32 besar Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023). Mereka menang dua gim langsung dengan skor 26-24 dan 21-15, Kemenangan ini membawa Apriyani/Fadia melesat ke babak 16 besar. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Hasil Drawing Hong Kong Open 2023

Tunggal Putra

- Jonatan Christie (Indonesia) vs Ng Ka Long Angus (Hong Kong)

- Chico Aura Dwi Wardoyo (Indonesia) vs Wang Tzu Wei (Taiwan)

- Brian Yang (Kanada) vs Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia)

Kualifikasi

- Shesar Hiren Rhustavito (Indonesia) vs Kantaphon Wangcharoen (Thailand)

Tunggal Putri

- Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia) vs Busanan Ongbamrungphan (Thailand)

- Pusarla V Sindhu (India) vs Putri Kusuma Wardani (Indonesia)

Ganda Putra

- Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia) vs Su Ching Heng/Ye Hong Wei (Taiwan)

- Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan (Indonesia) vs Ayato Endo/Yuta Takei (Jepang)

- Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia) vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong (China)

- Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana (Indonesia) vs Lu Ching Yao/Yang Po Han (Taiwan)

- Chang Ko-Chi/Po Li-wei (Taiwan) vs Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (Indonesia)