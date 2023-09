IFG Labuan Bajo Marathon 2023 Siap Bergulir November

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alfarizy AF

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Financial Group (IFG) resmi meluncurkan IFG Labuan Bajo Marathon 2023, Jumat (1/9/2023).

Ajang tersebut akan berlangsung di Waterfront City Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 4 November mendatang.

Sama seperti edisi sebelumnya, IFG Labuan Bajo Marathon 2023 akan mempertandingkan empat kategori, yaitu 5K, 10K, Half Marathon, dan Full Marathon.

Sekretaris Perusahaan IFG sekaligus Ketua Pelaksana IFG Labuan Bajo Marathon 2023, Oktarina Dwidya Sistha, mengatakan bahwa rute yang digunakan sangat menarik.

“IFG Labuan Bajo Marathon 2022 mendapatkan sambutan yang sangat baik dari komunitas lari dan masyarakat Labuan Bajo karena memberikan nuansa dan sensasi berbeda dari event lari lainnya di Indonesia," kata Sistha.

"Pada penyelenggaraan tahun ini, IFG Labuan Bajo Marathon 2023 sekaligus bisa menjadi ajang pembuktian bagi para pelari untuk menaklukkan rute dan topografi yang menantang,” ujarnya.

Sistha menambahkan, IFG Labuan Bajo Marathon 2023 mengusung tema The Most Challenging Marathon with The Most Beautiful Scene in Indonesia.

"Tema ini merepresentasikan perpaduan antara maraton dengan topografi yang menantang, sekaligus menyajikan keelokan alam Labuan Bajo,” ujar Sistha, di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (1/9/2023).

Total hadiah IFG Labuan Bajo Marathon 2023 dengan kategori 5K sampai Marathon mencapai Rp 500 juta.

Selain itu, yang membedakan antara tahun ini 2023 dengan edisi 2022, akan ada bonus hadiah sebesar Rp 10 juta bagi pemenang yang dapat memecahkan rekor pemenang tahun lalu.

Tak hanya itu, IFG juga menawarkan tiket yang sepaket dengan paket wisata di kawasan Labuan Bajo.

“Hal-hal yang membedakan antara tahun ini selain hadiah, adalah pada tahun ini kami akan mengadakan tiket bundling," ujar Sistha.

"Sehingga para pelari dapat menikmati perjalanan setelah mengikuti pertandingan, kami akan menawarkan paket penginapan, perjalanan, dan wisata di Labuan Bajo," tambahnya.