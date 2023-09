Tumbang Duluan, Viktor Axelsen Dihujat Oknum Netizen Bernama Dani, Balasan Papa Vega Jadi Sorotan

TRIBUNNEWS.COM - Sang Monster Badminton, Viktor Axelsen secara mengejutkan tumbang duluan di Hong Kong Open 2023.

Ranking satu BWF tunggal sektor tunggal putra asal Denmark tersebut kalah straight game dari wakil Taiwan, Chia Hao Lee.

Hanya butuh waktu 33 menit bagi Chia Hao Lee untuk mengalahkan Axelsen dalam dua set langsung, 16-21, 10-21.

Atlet yang dijuluki 'Papa Vega' oleh warganet Indonesia ini sebenarnya mampu unggul hingga 12-10, namun setelah itu Axelsen sering mati sendiri karena kesalahan tidak perlu.

Pengamatan di area baseline sering tidak akurat, lob-lob dari Chia sering dibiarkannya padahal masih masuk.

Angkat koper dari babak pertama, membuat Axelsen mendapatkan hujatan dari oknum netizen.

Momen tersebut diunggah Viktor Axelsen di media sosial Twitter dan Instagram.

Menariknya, oknum netizen tersebut bernama Dani.

Baca juga: Kata Viktor Axelsen setelah KO di 32 Besar Hong Kong Open 2023, Sempat Ngeluh Main Malam

Meski tak jelas berasal dari negara mana, namun nama Dani dalam tangkapan layar Viktor Axelsen tak memiliki follower atau following.

Artinya akun Dani yang mengirim ujaran kebencian pada Papa Vega adalah akun fake alias palsu.

Deretan hujatan yang dikirim Dani hanya mendapat satu balasan dari si atlet berpostur 194 cm tersebut.

Axelsen mengirimkan foto selfie yang menggunakan filter lucu dengan wajah melebar dan rambut jabrik.

Balasan tersebut mendapat sorotan dari warganet yang menilai Papa Vega sangat bijak dan santai menghadapi oknum warganet yang menghujat dirinya.

"I like your style of responding to the message."