PSIS Semarang vs Persela Lamongan: Bakal Jadi Laga Emosional Wallace Costa Alves

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - PT Liga Indonesia Baru (LIB), Operator kompetisi Liga 1 2021resmi merilis jadwal pertandingan terbaru kompetisi setelah merampungkan tiga laga awal antara lain Bali United vs Persik Kediri, Persipura vs Persita, dan Bhayangkara FC vs Persiraja.

Terbaru, PT LIB merilis jadwal pertandingan selanjutnya yang akan kembali jalan pada 3 September mendatang. Laga di hari tersebut mempertemukan PS TIRA vs Madura United.

Adapun untuk PSIS Semarang, akan melakoni laga perdana pada 4 September.

Di laga pertama tersebut, tim Mahesa Jenar akan bertemu Persela Lamongan.

Duel kedua tim dijadwalkan kick off pukul 15.15 WIB, namun untuk venue belum dirilis secara resmi.

Pertandingan versus Persela mungkin bagi kapten PSIS, Wallace Costa Alves merupakan pertandingan yang emosional dan istimewa.

Pemain asal Brasil tersebut mengawali karirnya di Indonesia sebagai pemain Persela Lamongan di Liga 1 2018, kemudian pindah ke PSIS di musim berikutnya (Liga 1 2019) hingga saat ini.

Namun, bukan hanya karena berstatus mantan klub, tiap kali bertemu Persela, Wallace juga tampil dengan performa luar biasa tiap bertemu mantan klubnya itu.

Sudah dua gol Wallace ciptakan dari tiga kali menghadapi Persela di Liga 1.

Wallace mengaku sangat respect terhadap mantan klubnya itu dan berharap Persela juga tampil apik ketika bertemu PSIS.