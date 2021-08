Eduardo Camavinga Resmi Bergabung Real Madrid: Dikontrak Lebih dari Rp 524 Miliar, Tes Medis Selesai

TRIBUNNEWS.COM, MADRID- Gelandang muda asal Prancis, Eduardo Celmi Camavinga akhirnya resmi meninggalkan klub Rennes untuk bergabung dengan Real Madrid.

Pesepak bola berusia 18 itu menjadi pemain Real Madrid dengan kontrak senilai lebih dari 31 juta Euro atau di atar Rp 524 miliar.

Seperti dikutip dari kicauan jurnalis Italia, Fabrizio Romano baru-baru.

"Eduardo Camavinga ke Real Madrid: HERE WE GO! Tawaran itu telah diterima malam ini oleh Rennes. €31 juta plus tambahan. Tes Medis sudah selesai malam ini. Dokumen telah ditandatangani. Resmi hari ini. Dia pergi ke Real SEKARANG - tidak ada pinjaman. Camavinga memilih Real daripada Man Utd dan PSG," tulis Fabrizio Romano.

Transfer Camavinga ke Real Madrid ini sempat dibayang-bayangi Kylian Mbappe.

Karena perhatian semua orang tertuju pada Kylian Mbappe dan potensi kepindahannya dari PSG ke Real Madrid.

Real Madrid berada di ambang penandatanganan satu rekan setimnya di Prancis.

Madrid juga bernegosiasi dengan klub Ligue 1 Rennes mengenai transfer gelandang Eduardo Camavinga.

Pemain berusia 18 tahun, yang kontraknya di Prancis akan berakhir tahun depan, telah menjadi incaran beberapa klub di seluruh Eropa musim panas ini.

Tetapi Los Blancos akhirnya bisa mengamankan Camavinga dalam transfer di atas 30 juta euro.