Transfer AS Roma: Javier Pastore Hengkang, Jose Mourinho Ditawari Gaet Bintang Bayern Munchen

Alberto PIZZOLI / AFP

Gelandang AS Roma, Henrikh Mkhitaryan (C-L) merayakan dengan rekan satu timnya setelah mencetak gol selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AS Roma dan ACF Fiorentina di stadion Olimpiade di Roma, pada 22 Agustus 2021. AS Roma melepas Javier Pastore dan di saat bersamaan Jose Mourinho ditawari untuk merekrut pemain Bayern Munchen, Corentin Tolisso.