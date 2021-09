Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Malam Ini & Live Streaming Mola: Prancis hingga Portugal Tanding

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa yang akan kembali dilanjutkan, mulai Rabu (1/9/2021) malam ini.

Total ada 14 pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 yang bisa kita saksikan lewat live streaming Mola TV.

Seperti pertandingan Prancis vs Bosnia & Herzegovina, Norwegia vs Belanda hingga Portugal vs Irlandia.

(Jadwal lengkap kualifikasi Piala Dunia 2022 dan live streaming Mola TV tersedia di akhir artikel)

Pelatih Prancis Didier Deschamps bereaksi dari pinggir lapangan selama pertandingan sepak bola Grup F UEFA EURO 2020 antara Hongaria dan Prancis di Puskas Arena di Budapest pada 19 Juni 2021. (FRANCK FIFE / POOL / AFP)

Didier Deschamps mengumumkan skuad Prancis untuk kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan empat pemain baru dan tidak ada tempat untuk striker veteran Olivier Giroud.

Giroud adalah pencetak gol terbanyak kedua tim Prancis dengan 46 gol, tetapi penyerang AC Milan berusia 34 tahun itu kehilangan tempatnya dari Karim Benzema di Kejuaraan Eropa.

Giroud telah memainkan 110 pertandingan untuk Prancis dan telah berada di setiap skuad sejak ia pertama kali dipanggil pada November 2011.

“Saya tidak pernah mengambil keputusan radikal dengan pemain mana pun. Ini hanya pilihan olahraga sehubungan dengan bentuk saat ini, ”kata Deschamps dikutip dari laman Macon.

“Jelas ada banyak persaingan untuk mendapatkan tempat. Ini tergantung pada Olivier untuk terus bermain bagus.”imbuhnya.

Deschamps berharap kepindahan Giroud ke Milan akan mengarah pada perkembangan positif setelah penurunan performa musim lalu bersama Chelsea.