Jadwal Siaran Langsung BRI Liga 1 Pekan Ini, Persebaya, Persib, Arema & Persija Live Indosiar

BolaSport.com/Muhammad Alif Aziz Mardiansyah

Bendera di sudut lapangan pada laga pembuka BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/8/2021) malam. Setelah terhenti selama 1,5 tahun akibat pandemi Covid-19, kompetisi Liga 1 kembali digulirkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Laga pembuka mempertemukan Bali United kontra Persik Kediri dengan hasil akhir 1-0 untuk keunggulan Bali United. Berikut jadwal siaran langsung BRI Liga 1 pekan ini live Indosiar, Borneo FC vs Persebaya, Arema FC vs PSM, Persib vs Barito Putera, PSS vs Persija.