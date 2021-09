Live Streaming Indosiar BRI Liga 1, PSIS vs Persela, Borneo FC vs Persebaya, Persib vs Barito Putera

Jersey baru Persib Bandung. Akses di sini, link live streaming Indosiar BRI Liga 1 hari ini, PSIS vs Persela gratis, Borneo FC vs Persebaya, dan Persib vs Barito Putera.

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal pekan perdana BRI Liga 1 hari ini, Sabtu (4/9/2021) menyuguhkan tiga pertandingan seru yang akan disiarkan langsung Indosiar dan live streaming Vidio.

Pertandingan tersebut adalah PSIS vs Persela, Borneo FC vs Persebaya, dan Persib vs Barito Putera.

Laga pekan perdana BRI Liga 1 ini akan dimulai pada pukul 15.15 WIB untuk pertandingan PSIS vs Persela, pukul 18.15 WIB laga Borneo FC vs Persebaya, dan pukul 20.30 WIB untuk laga Persib vs Barito Putera.

Jadwal BRI Liga 1 pekan perdana selengkapnya dan link live streaming ada di akhir berita.

Baca juga: Jadwal & Link Streaming Borneo FC vs Persebaya BRI Liga 1, Live TV Indosiar Pukul 18.15 WIB

Bendera di sudut lapangan pada laga pembuka BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/8/2021) malam. Setelah terhenti selama 1,5 tahun akibat pandemi Covid-19, kompetisi Liga 1 kembali digulirkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Laga pembuka mempertemukan Bali United kontra Persik Kediri dengan hasil akhir 1-0 untuk keunggulan Bali United. BolaSport.com/Muhammad Alif Aziz Mardiansyah (BolaSport.com/Muhammad Alif Aziz Mardiansyah)

PSIS vs Persela

Persela punya catatan buruk ketika melawan tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar, dari tujuh pertemuan, Laskar Joko Tingkir hanya meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan sisanya milik kemenangan PSIS.

Melihat catatan tersebut, pelatih Persela, Iwan Setiawan tetap optimis anak asuhnya bisa meraih hasil maksimal sekaligus.

Iwan Setiawan mengaku telah menyiapkan berbagai skema permainan yang dibutuhkan Laskar Joko Tingkir untuk bisa meredam permainan Laskar Mahesa Jenar.

Pelatih belisensi AFP Pro itu sudah memiliki peta kakuatan dan kelemahan PSIS.

Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan, kesiapan Laskar Joko Tingkir untuk menghadapi Mahesa Jenar sudah disimulasikan dalam sesi latihan tim.