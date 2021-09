Di Balik Transfer Tammy Abraham ke AS Roma: Pecundangi Francesco Totti & Potensi Konflik

Alberto PIZZOLI / AFP

Penyerang AS Roma Tammy Abraham merayakan gol rekan setimnya gelandang Italia Lorenzo Pellegrini selama pertandingan sepak bola Serie A Italia Salernitana vs As Roma di stadion Arechi di Salerno pada 29 Agustus 2021. Striker anyar AS Roma, Tammy Abraham mendapatkan gaji lebih besar dari apa yang didapat legenda AS Roma, Francesco Totti.