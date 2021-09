Live Streaming RCTI Spezia vs Juventus Liga Italia, Link Gratis di Sini

Jonathan NACKSTRAND / AFP

Para pemain Juventus merayakan golnya dalam pertandingan sepak bola grup H Liga Champions UEFA Malmo FF vs Juventus FC di Malmo, Swedia pada 14 September 2021. Akses di sini, link live streaming RCTI Plus laga Spezia vs Juventus Serie A Liga Italia hari ini, Rabu (22/9/2021) pukul 23.30 WIB, gratis.