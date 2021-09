The Beatles dan Sepak Bola

TRIBUNNEWS.COM - Sepak bola tak mungkin bisa untuk dipisahkan dari musik, begitu juga sebaliknya. Musik memiliki ikatan yang kuat dengan segala hal beraroma sepak bola.

Penggemar Liverpool pasti tahu dan pernah mendengar lagu You’re Never Walk Alone ketika The Reds bermain di Anfield.

Juga saat The Beatles jadi ikon rock dunia di 1960an, Liverpudlian yang berada di The Kop tribun penonton paling tinggi di Anfield haram jika tak bernyanyi She Loves You di pertandingan kandang.

Lagu-lagu dari The Beatles seringkali menjadi bagian dari sepak bola, dinyanyikan di stadion hingga menjadi anthem klub.

Yang jadi pertanyaan, kenapa lagu-lagu The Beatles bisa memberi efek sebesar itu untuk sepak bola?

Personil The Beatles

Pada tahun 1960, empat orang pemuda Inggris bernama Jhon Lennon, Paul McCartney, George Harisson, dan Ringo Starr memutuskan untuk membentuk band the nama The Beatles.

Berkat kualitas lagu yang mereka hadirkan, lagu-lagu mereka memberi pengaruh besar bagi dunia musik dari awal mereka terjun hingga saat ini.

Band asal Liverpool ini juga mempunyai deretan cerita menarik soal sepak bola.

Mereka juga sering memasukkan unsur-unsur sepak bola di lirik dan video clip yang dibuat.

Seluruh personil The Beatles merupakan penduduk asli Liverpool.