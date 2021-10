Link Live Streaming Liga 2 Hari Ini: Badak Lampung FC, PSG Pati & PSIM di Vidio & OChannel

TRIBUNNEWS.COM - Live streaming Liga 2 2021 hari ini pekan kedua dari grup B dan C, Senin (4/10/2021) bisa disaksikan melalui Vidio dan OChannel.

Yakni pertandingan PSCS Cilacap vs PSG Pati dan PSIM vs Hizbul Wathan dari grup C Liga 2 di Stadion Manahan, Solo.

Dan laga dari grup B Liga 2 yang mempertemukan Badak lampung FC vs PSKC Cilacap di Stadion Madya Gelora Bung Karno.

PSCS Cilacap vs PSG Pati

PSG Pati mengaku sudah melupakan kekalahan 2-0 atas Persis Solo di laga perdana Liga 2 pekan lalu.

Tim berjuluk Java Army itu fokus untuk meraih poin penuh pada matchday kedua menghadapi tim pemuncak klasemen PSCS Cilacap sore nanti.



"Hari ini (kemarin) tim menjalani Latihan ringan dengan banyak fun game. Ini untuk memotivasi pemain yang di laga pertama setelah menelan hasil buruk,” ucap pelatih kepala AHHA PS Pati, Ibnu Grahan, Minggu (3/10/2021).

Ibnu Graham mengakui, laga meawan Persis Solo ada sejumlah evaluasi yang harus dilakukan oleh tim pelatih.

Satu di antaranya mengatasi sikap grogi para pemain, terutama pemain muda yang baru menjalani debut di kompetisi profesional.

"Para pemain muda kami masih nervous di laga pertama lalu. Ada beberapa pemain yang menjalani debutnya di liga professional," tambahnya.

