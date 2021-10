Tammy Abraham yang Menjadi Gagah Berkat Mourinho, Berbuah Kado Panggilan Timnas Inggris

Penyerang AS Roma asal Inggris Tammy Abraham melakukan selebrasi setelah gelandang Roma asal Prancis Jordan Veretout (gaib) mencetak gol pada pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AS Roma dan ACF Fiorentina di stadion Olimpiade di Roma, pada 22 Agustus 2021.

TRIBUNNEWS.COM - "Saya mencoba untuk menciptakan monster penyerang untuk Gareth Southgate,"

"Kecuali dia (Southgate) tidak memiliki mata yang tepat dan masih belum memanggilnya ke tim nasional Inggris, maka saya akan menyarankan Tammy untuk pindah negara saja,"

Sebuah komentar pedas sekaligus menggelitik dari seorang Jose Mourinho dilansir Allsoccer.

Nyatanya penampilan Tammy musim ini bersama Mourinho memang mentereng.

Tak menjadi perdebatan berhasilnya Tammy Abraham masuk ke skuat Timnas Inggris dengan menggeser nama elit seperti Mason Greenwood ataupun Patrick Bamford.

Tammy terakhir kali tampil bersama Inggris pada November 2020, pemain bernomor punggung 9 tersebut tidak pernah lagi dipanggil oleh Gareth Southgate setelahnya.

Kali ini, berkat performa impresifnya di tangan The Special One, kesempatan membela The Three Lions datang lagi untuk Tammy Abraham.

Sejak diboyong AS roma dari Chelsea, pemain berusia 23 tahun tersebut menjadi pemain andalan Mourinho untuk mendobrak pertahanan lawan.

Dan benar saja, tak butuh waktu lama bagi Tammy untuk menciptakan gol pertamanya bersama Roma.

Saat Roma membantai tim promosi Salernitana 4-0, Tammy sukses menyumbang satu gol.