Prediksi Timnas Indonesia vs Taiwan di Play off Kualifikasi Piala Asia 2023, Optimisme Shin Tae-yong

PSSI.org

Selebrasi gol pemain Timnas Indonesia atas gol Evan Dimas, dalam laga uji coba timnas Indonesia vs Oman, di Stadion The Seven's, Dubai, Uni Emirate Arab, pada Sabtu (29/5/2021)/Prediksi Timnas Indonesia vs Taiwan di Play off Kualifikasi Piala Asia 2023, Kamis (7/10/2021) Pukul 19.00 WIB.